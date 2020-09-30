30 Eylül 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray Glasgow'da

Aslan Avrupa arenasında! Cimbom Glasgow'a iniş yaptı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 Giriş Tarihi: 30.09.2020

play-off turunda 1 Ekim Perşembe akşamı Glasgow Rangers ile karşılaşacak olan , İskoçya'ya gitti. Sarı-kırmızılıları taşıyan özel uçak TSİ 15.00 sularında Glasgow'a iniş yaptı.

Sarı kırmızılı takım, karşılaşma öncesi son antrenmanını bugün TSİ 20.30'da mücadelenin oynanacağı Ibrox Stadyumu'nda ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak gerçekleştirecek.

ARDA TURAN KAFİLEDE YER ALMADI

Takım kaptanı , gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikayeti nedeniyle 'nde oynanacak Rangers maçı kadrosunda yer almadı. Ayrıca uzun süreli sakatlığı bulunan , Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi de İskoçya'ya götürülmedi.

Sarı kırmızılı takımın Rangers maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, , , Younes , Peter Etebo, Martin Linnes, , , Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, .

Galatasaray Glasgow'da

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