30 Eylül 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Abdurrahim Albayrak: Transferde birkaç gün içerisinde güzel şeyler olacak

Albayrak'tan transfer açıklaması! Birkaç gün içinde...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.09.2020

  play-off turunda oynanacak maçı için İskoçya'ya giderken, 2. Başkan  açıklamalarda bulundu. Albayrak "Transferde birkaç gün içerisinde güzel şeyler olacak" dedi.

kafilesi play-off turunda oynanacak maçı için İskoçya'ya giderken, 2. Başkan yolculuk öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu.

"TUR ATLAYAN TAKIM G.SARAY OLACAK"

İskoçya'ya hareket öncesi Spor'a konuşan Abdurrahim Albayrak, "Morallerimiz iyi. Hazırlıklarımız son derece güzel gecti. Bizim için final maçı. Oynayacağımız maçın önemini biliyoruz. Bizim için önemli ve çok değerli bir maç. Galip gelerek 'ye döneceğimize eminim. Allah'ın izniyle turu atlayan takım Galatasaray olacak. Türkiye'ye öyle döneceğiz" dedi.

"ARDA TURAN GRİP OLDU"

Kafilede yer almayan 'ın rahatsızlığının devam ettiğini söyleyen Albayrak, "Arda, grip oldu. Hoca da haklı olarak 'da kalmasını istedi. Onun yerine oynayacak çok değerli arkadaşlarımız var. İnşallah Arda'yı aratmayacaklar" ifadelerini kullandı.

"HER SANİYE TRANSFERLE İLGİLENİYORUZ"

Transferle ilgili ise taraftarlara müjdeli haberi veren Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Her saniye transferle ilgileniyoruz. Ancak her şeyden önce satmamız lazım. Çok az bir limitimiz var. Bu limiti aşmamamız lazım. Aşarsak tescil ettiremezsiniz. Birkaç gün içerisinde güzel şeyler olacağını umut ediyorum. Her şeyin bir kere hayırlısı olmasını, hayırlıysa bu tarafa değilse diğer tarafa olsun. Her şeyin Galatasaray için hayırlısı olmasını diliyorum" dedi.

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