30 Eylül 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Steven Gerrard: Marcao ve Luyindama'dan oluşan stoper hattı çok başarılı

Gerrard'dan flaş maç yorumu! Güçlü noktaları...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 Giriş Tarihi: 30.09.2020

'ın play-off turunda konuk olacağı 'ın teknik direktörü , mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. teknik adam "Marcao ve Luyindama'dan oluşan stoper hattını öven İngiliz çalıştırıcı, "Onlardan korkmuyoruz ama çok saygı duyuyoruz." ifadesini kullandı. | Son dakika haberleri....

'ın play-off turunda karşılaşacağı 'ın teknik direktörü , zorlu mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın en iyi bölgesinin stoper hattı olduğunu vurgulayan teknik adam, 'den de övgüyle bahsetti.

"HIZLI VE GÜÇLÜ STOPER TANDEMİNE SAHİPLER"

Galatasaray'a çok büyük saygı duyduklarını belirten Gerrard, "Bence onların en güçlü özelliği, hızlı ve güçlü stoper tandemine sahip olmaları ve bunun Falcao'ya kadar uzanıyor olması. Onlardan korkmuyoruz ama çok saygı duyuyoruz." dedi.

"G.SARAY FAVORİ OLABİLİR AMA..."

Zor bir maça çıkacaklarının altını çizen Gerrard, "Galatasaray, çok tecrübeli ve iyi bir teknik direktöre sahip. Avrupa tecrübesi olan bir takıma karşı oynayacağız ve bu bizim için zorlu bir test olacak. Onlar favori olabilir ama amacımız turu geçmek." diyerek sözlerini tamamladı.

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