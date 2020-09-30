Galatasaray'ın Marcao planı ortaya çıktı! Taffarel detayı...
Galatasaray'ın 2019'un devre arasında kadrosuna kattığı Marcao, sarı-kırmızılı takımda gösterdiği kusursuz futbolla dikkatleri üzerine çekti. Son olarak Serie A ekiplerinden Roma'nın transfer listesine giren Brezilyalı stoperde, Aslan planını belirledi. İşte o plan ve Taffarel detayı... | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray'ın 2019'un devre arasında Chaves'ten 4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Marcao, sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla adından söz ettiriyor.
Lig ve Avrupa'da oynadığı son 3 maçta kalesini gole kapatan Galatasaray, bu başarısını savunmada kusursuz oynayan Marcao'ya borçlu... Sabah'ın haberine göre; Roma'nın gündeminde yer alan Brezilyalı stoper için sarı-kırmızılı yönetim 15 milyon Euro'su peşin 18 milyon Euro talep ediyor. Bu transfer döneminde satılmazsa sözleşmesi uzatılacak Marcao ile ilgili sarıkırmızılı kulüp uzun vadeli planlar yapıyor. Galatasaray, 24 yaşındaki oyuncunun bu sezon içinde Brezilya A Milli Takımı'na seçileceği konusunda beklenti içinde.
SAMBACILAR MARQUINHOS'A PARTNER ARIYOR
Sarı-kırmızılıların eski kaleci antrenörü olan ve Brezilya Milli Takımı'nın teknik heyetinde görev yapan Taffarel'in, teknik direktörü Tite'ye sarı-kırmızılı takımdan iyi bildiği oyuncu hakkında olumlu referans verdiği biliniyor. Marcao'nun ciddi şansı olduğunu düşünen sarı-kırmızılı yetkililer, "Milli takıma seçilirse Marcao'yu en az 25 milyon Euro'ya satarız'' şeklinde görüşlerini paylaşıyor. Thiago Silva-David Luiz ikilisine veda eden sambacılar, savunmada Marquinhos'a partner arıyor. Marcao yaşının genç olması ve sol ayağını kullanmasıyla rakiplerinin önüne geçiyor.
Marcao bugüne kadar Brezilya Milli Takımı'nda hiç süre almadı. Sevilla'dan Diego Carlos, Real Madrid'den Militao ve Atletico Madrid'den Felipe, bu forma için 24 yaşındaki oyuncunun rakipleri arasında.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama