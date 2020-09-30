30 Eylül 2020, Çarşamba

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Galatasaray'ın Marcao planı ortaya çıktı! Taffarel detayı...

Cimbom'un Marcao planı ortaya çıktı! Taffarel detayı...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.09.2020

'ın 2019'un devre arasında kadrosuna kattığı , sarı-kırmızılı takımda gösterdiği kusursuz futbolla dikkatleri üzerine çekti. Son olarak Serie A ekiplerinden Roma'nın listesine giren Brezilyalı stoperde, Aslan planını belirledi. İşte o plan ve detayı... | Son dakika Galatasaray haberleri

'ın 2019'un devre arasında Chaves'ten 4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı , sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla adından söz ettiriyor.

Lig ve Avrupa'da oynadığı son 3 maçta kalesini gole kapatan Galatasaray, bu başarısını savunmada kusursuz oynayan Marcao'ya borçlu... Sabah'ın haberine göre; Roma'nın gündeminde yer alan Brezilyalı stoper için sarı-kırmızılı yönetim 15 milyon Euro'su peşin 18 milyon Euro talep ediyor. Bu döneminde satılmazsa sözleşmesi uzatılacak Marcao ile ilgili sarıkırmızılı kulüp uzun vadeli planlar yapıyor. Galatasaray, 24 yaşındaki oyuncunun bu sezon içinde Brezilya A Milli Takımı'na seçileceği konusunda beklenti içinde.

Galatasaray'da Marcao'nun yerine Omar Alderete

SAMBACILAR MARQUINHOS'A PARTNER ARIYOR

Sarı-kırmızılıların eski kaleci antrenörü olan ve 'nın teknik heyetinde görev yapan 'in, teknik direktörü Tite'ye sarı-kırmızılı takımdan iyi bildiği oyuncu hakkında olumlu referans verdiği biliniyor. Marcao'nun ciddi şansı olduğunu düşünen sarı-kırmızılı yetkililer, "Milli takıma seçilirse Marcao'yu en az 25 milyon Euro'ya satarız'' şeklinde görüşlerini paylaşıyor. Thiago Silva-David Luiz ikilisine veda eden sambacılar, savunmada Marquinhos'a partner arıyor. Marcao yaşının genç olması ve sol ayağını kullanmasıyla rakiplerinin önüne geçiyor.

Marcao bugüne kadar Brezilya Milli Takımı'nda hiç süre almadı. Sevilla'dan Diego Carlos, 'den Militao ve Atletico Madrid'den Felipe, bu forma için 24 yaşındaki oyuncunun rakipleri arasında.

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