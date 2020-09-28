28 Eylül 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahaya atılan meşale nedeniyle ceza gelecek mi ?

G.Saray'ı bekleyen tehlike! Ceza...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 Giriş Tarihi: 28.09.2020

- derbisinin 7. dakikasında sahaya stat dışından paraşütlü meşale atıldı. Hakem , meşale sahadan alınıncaya kadar oyunu durdurdu. Peki Galatasaray bu olaydan dolayı ceza alacak mı? İşte detaylar...

- derbisinde ilginç bir olay yaşandı. Karşılaşmanın 7. dakikasında stat dışından atılan paraşütlü bir meşale, Stadı'nın zeminine düştü. Hakem meşale sahadan alıncaya kadar oyunu durdurdu.

Bu durum, "Galatasaray ceza alacak mı?" sorusunu akıllara getirdi. Fenerbahçe, BATE Borisov ile oynadığı seyircisiz Avrupa Ligi maçında da benzer bir durum yaşanmış, o dönemde UEFA ceza vermişti. Zamanın Başkanı, meşaleyi atan Fenerbahçelilerin sosyal medya görüntüleri üzerine bu cezayı verdiklerini dile getirmişti.

Disiplin Talimatı'nın 6. maddesinde, "Ev sahibi kulüp, müsabakanın oynanacağı stadın ve çevresinin düzenini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür" maddesi gereği sarı-kırmızılılar bu durumdan sorumlu tutulacak.

Temsilci raporlarını göz önüne alacak olan disiplin müfettişleri, Galatasaray'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edecek.

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