27 Eylül 2020, Pazar

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Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Fatih Terim'i çılgına çevirdi!

Süper Lig'in 3. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaştı. Kritik mücadele golsüz beraberlikle sona ererken, sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusu peş peşe yaptığı hatalarla Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i çılgına çevirdi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 27.09.2020 22:56 Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 22:57
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Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Fatih Terim'i çılgına çevirdi!

Süper Lig'in 3. haftasında yapılan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi golsüz eşitlikle sona erdi ve her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı

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Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Fatih Terim'i çılgına çevirdi!

Türk Telekom Stadı'nda yapılan sezonun ilk derbisi, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında seyircisiz oynandı.

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Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Fatih Terim'i çılgına çevirdi!

Müsabakada organize ve tehlikeli gol pozisyonuna girmekte zorlanan sarı-kırmızılı takım, rakip fileleri havalandıramadı.

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Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Fatih Terim'i çılgına çevirdi!

Fenerbahçe'ye de gol şansı vermeyen Galatasaray, gol sesi çıkmayan seyircisiz derbide 1 puana razı oldu.

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Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Fatih Terim'i çılgına çevirdi!

Ligin ilk 2 haftasını galibiyetle kapatıp haftaya averajla lider giren sarı-kırmızılı takım, ilk kez puan kaybı yaşadı ve liderliği averajla Fatih Karagümrük'e devretti.

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