04 Ekim 2020, Pazar

GALATASARAY

Son dakika: İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa maçında penaltı beklediği pozisyon!

İşte G.Saray'ın penaltı beklediği pozisyon!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.10.2020

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Galatasaray'da futbolcular, mücadelenin 90. dakikasında Mbaye Diagne'ye yapılan müdahale sonrası maçın hakemi Cüneyt Çakır'a penaltı itirazlarında bulundu. İşte o pozisyon...

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın 90. dakikasında Mbaye Diagne'ye yapılan müdahalede sarı kırmızılılar penaltı bekledi ancak maçın hakemi Cüneyt Çakır devam kararı verdi.

İşte o pozisyon....


Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...

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