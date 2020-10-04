Son dakika: İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa maçında penaltı beklediği pozisyon!

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Galatasaray'da futbolcular, mücadelenin 90. dakikasında Mbaye Diagne'ye yapılan müdahale sonrası maçın hakemi Cüneyt Çakır'a penaltı itirazlarında bulundu. İşte o pozisyon...

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın 90. dakikasında Mbaye Diagne'ye yapılan müdahalede sarı kırmızılılar penaltı bekledi ancak maçın hakemi Cüneyt Çakır devam kararı verdi.

İşte o pozisyon....





Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...

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