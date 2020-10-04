Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den transfer açıklaması! "Ben de bıktım"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Transferle ilgili de konuşan Terim, "Her dakika bu soru soruluyor. Ben de bıktım. Herkes bıkmıştır. Bugün bu konu, transferle ilgisi var mı yok mu bilemiyorum. Ben sezon içinde, sonunda fikirlerimi belli ettim. Söyledim." dedi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştıkları Kasımpaşa maçının ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Tecrübeli çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"KAZANMA ADINA DOĞRU İŞLER YAPMADIK"

"Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum. Diagne'nin ilk baştaki pozisyonunun ardından net pozisyon çok az. Bugün kazanma adına doğru işler yaptığımız söylenemez."

"KİME NEYE TEPKİ GÖSTERDİĞİM AÇIK"

"Benim çıkmama gelince; sahada Galatasaray veya bana kendilerine yazık eden bir takım var. Futbolun ruhuna aykırı bir hareket verdi. O yüzden gittim. Ben Galatasaray'ı veya takımı bırakmadım. Maçı bıraktım. Kime neye tepki gösterdiğim açık."

"BANA HER TÜRLÜ ŞEYİ SÖYLEYEBİLİRLER"

"Her türlü şeyi söyleyebilirler, istediklerini yazabilirler. Bu mağlubiyeti bana yazabilirler. Ekonominin gidişatının kötülüğünü bana bağlayabilirler. Hatta borçlardan beni sorumlu tutabilirler."

"KENDİ DURUŞUMDAN VAZGEÇMEYECEĞİM"

"Ben kendi duruşumdan Galatasaraylılığımdam taviz vermeden, mücadeleden vazgeçmeyeceğim. Onun için bu masum bir hareket. Kimseyi yalnız bırakmadım. Gaziantep maçında da, başka maçlarda da içeri gittim. Ona buna karşı değil. Öyle bir şey yok. Galatasaray'dan öğrendiğim terbiyeye uygun hareket edeceğim."

"TRANSFER SORULARINDAN BIKTIM, HERKES BIKMIŞTIR"

"Her dakika bu soru soruluyor. Ben de bıktım. Herkes bıkmıştır. Bugün bu konu, transferle ilgisi var mı yok mu bilemiyorum. Ben sezon içinde, sonunda fikirlerimi belli ettim. Söyledim."

"MEVCUT KADROYLA NE YAPABİLECEĞİMİZE BAKACAĞIZ"

"Herhangi bir şey söylemek, kırmak, üzmek, yanlış anlaşılmak istenmem. Bu takımla devam ediyorum. Biz mevcutla ne yapabiliriz buna bakacağız."

"YORGUNLUĞUN ALTINDAN KALKAMADIK"

"Bu yorgunluğun altından kalkamadık. Bu çok açık. Demek ki, perşembe pazara devam etsek işimiz daha da zordu. Haftada 1'e düştüğü için maçı baştan sona, dinamik bir şekilde oynayabilen bir takım olabiliriz."

"MİLLİ ARADAN SONRA BAŞKA BİR GALATASARAY OLACAK"

"Şu bir gerçek ki; yarın hayırlısıyla saat dolsun. Oradan sonra arada da başka bir Galatasaray olacak. Sahada mücadele eden o ilk maçlardaki gibi bir Galatasaray olacak."

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