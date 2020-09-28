Galatasaraylı Radamel Falcao yine Fenerbahçe'ye takıldı! O istatistik...

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 0-0 sonuçlanırken, sarı-kırmızılı takımda Radamel Falcao etkili bir performans sergileyemedi. Kolombiyalı golcü, ceza sahası içinde topla hiç buluşamazken, bu Süper Lig kariyerinde 2. defa oldu. Tecrübeli forvet bu durumu yine sarı-lacivertli takım karşısında yaşamıştı. | Son dakika Galatasaray-Fenerbahçe derbi haberleri

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda konuk ettiği Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Sezona iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılı takım, derbi karşılaşmasında rakibinin ceza sahasına girmekte zorlandı. Cimbom, Fenerbahçe ceza sahasında 90 dakika boyunca sadece 6 kez topla buluştu.

FALCAO HİÇ BULUŞAMADI!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, Mauricio Lemos'un sıkı markajından kendini kurtaramadı. Derbi maçına ilk 11'de başlayan deneyimli golcü sahada kaldığı süre boyunca rakip ceza sahası içinde topla buluşamadı.

FENERBAHÇE'YE KARŞI İKİNCİ DEFA!

Radamel Falcao'nun Süper Lig kariyerinde ilk 11 başlayıp rakip ceza sahasında topla buluşamadan bitirdiği iki maç da Fenerbahçe'ye karşı gerçekleşti. Kolombiyalı yıldızın diğer topla buluşamadığı karşılaşma, 28 Eylül 2019'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan ve yine 0-0 sonuçlanan derbi maçıydı.

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