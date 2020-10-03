03 Ekim 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Ianis Hagi: Galatasaray’a karşı oynamak özeldi

G.Saray’a karşı oynamak özeldi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.10.2020

Bir Galatasaray efsanesi olan 'nin Rangers'ta forma giyen oğlu İanis, Cimbom ile oynanan maç sonrası konuştu.

Bir Galatasaray efsanesi olan 'nin Rangers'ta forma giyen oğlu İanis, Cimbom ile oynanan maç sonrası konuştu. 22 yaşındaki oyuncu "G.Saray'a karşı oynamak benim ve ailem için çok şey ifade ediyordu. Çok özeldi. Rangers ile Avrupa'da yola devam ettiğimiz için mutluyum" dedi.
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