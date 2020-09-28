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Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Cimbom direkten döndü! Hükmen mağlubiyet...

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe'yi ağırladı ve dev derbi 0-0 eşitlikle sona erdi. Mücadelede Feghouli'nin golü ofsayta takılırken, seyircisiz maçta sahaya meşale atıldı. Dev derbide birçok ilginç an yaşanırken, bunlardan birisi ise 70. dakikada gerçekleşti. İşte detaylar... | Galatasaray-Fenerbahçe derbi haberleri

Giriş Tarihi: 28.09.2020 10:13
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Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Cimbom direkten döndü! Hükmen mağlubiyet...

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, kritik derbi mücadelesinde sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

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Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Cimbom direkten döndü! Hükmen mağlubiyet...

Ezeli rakiplerin kapışmasında gol sesi çıkmayınca, taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

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Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Cimbom direkten döndü! Hükmen mağlubiyet...

Bu arada karşılaşmada dikkat çeken bir an da yaşandı. İşte detaylar...

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Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Cimbom direkten döndü! Hükmen mağlubiyet...

Derbide Galatasaray'ın aleyhine yapılması muhtemel kural hatası son anda önlendi.

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Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Cimbom direkten döndü! Hükmen mağlubiyet...

Maçın 70. dakikasında Galatasaray üç oyuncu değişikliği birden yaptı.

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