01 Ekim 2020, Perşembe

GALATASARAY

Fatih Terim’le 81. randevu

Fatih Terim’le 81. randevu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.10.2020

G.Saray, tecrübeli hoca ile 32 galibiyet, 17 beraberlik elde etti.

Galatasaray , Galatasaray'ın başında bugüne kadar 80 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim'in öğrencileri 32 galibiyet, 31 mağlubiyet ve 17 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında 109 gol atarken, kalesinde ise 117 gole engel olamadı.

AVRUPA'DA 102. ZAFERİN PEŞİNDE

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 287 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 101 kez sahadan galip ayrılırken, 111 defa da rakiplerine mağlup oldu. 75 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 382 kez havalandırırken, kalesinde ise 429 gol gördü.

TERİM İLE 10 MAÇI DA KAZANDI

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim ile bugüne kadar oynadığı eleme turlarının hepsini geçti. Sarı-kırmızılılar, Terim yönetiminde 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 2'si de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 6 eleme turunda mücadele etti. Cimbom, oynadığı 10 maçın hepsini kazandı.

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