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Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Tuncay Şanlı ve Tümer Metin değerlendirdi! "Sahada kayboldular"

Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe'yi ağırladı. Ezeli rakipler dev mücadeleden 0-0 eşitlikle sahadan ayrılırken, mücadele sonrasında Tümer Metin ve Tuncay Şanlı çarpıcı ifadelerle derbiyi değerlendirdi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray-Fenerbahçe derbi haberleri

Giriş Tarihi: 28.09.2020 10:45
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Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Tuncay Şanlı ve Tümer Metin değerlendirdi! Sahada kayboldular

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasındaki dev derbide kozlarını paylaştı. Türk Telekom Stadı'ndaki zorlu mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

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Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Tuncay Şanlı ve Tümer Metin değerlendirdi! Sahada kayboldular

Türk futbolunun efsane isimleri Tuncay Şanlı ve Tümer Metin, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirirken, dikkat çekici ifadeler kullandılar. İşte ikilinin derbi yorumları:

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Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Tuncay Şanlı ve Tümer Metin değerlendirdi! Sahada kayboldular

TUNCAY ŞANLI: FALCAO KAYBOLDU

Tuncay Şanlı, Galatasaray'ın en büyük gol umudu Falcao'nun derbide varlık gösteremediğini belirtirken, "Falcao'nun ceza alanında hiç topla buluşmadığı 2. maçı bu ki, Fenerbahçe'de yeni oynayan 2 stoper vardı. Fenerbahçe'nin sorunlar yaşadığı bir bölgeydi orası 2-3 yıldır" dedi.

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Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Tuncay Şanlı ve Tümer Metin değerlendirdi! Sahada kayboldular

GUSTAVO MÜTHİŞTİ

Orta sahada Gustavo inanılmaz bir maç çıkardı. Altay da çok konsantreydi, inanılmaz birkaç maç çıkardı. Orta sahada topa hakim olan bir takımdı Fenerbahçe, ileride üretkenlik gelince bu oyun daha da keyif verecek. Galatasaray'da ise Luyindama'ya parantez açmak lazım, müthiş oynadı.

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Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Tuncay Şanlı ve Tümer Metin değerlendirdi! Sahada kayboldular

TÜMER METİN: HERKES %51 G.SARAY DİYORDU

Fenerbahçe'nin orta sahası, Galatasaray'a galip geldi. Hem defansif olarak, hem de topu tutma anlamında galip geldi. Galatasaray'ın ileri uçtaki ayakları eriyip gittiler.

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