GUSTAVO MÜTHİŞTİ

Orta sahada Gustavo inanılmaz bir maç çıkardı. Altay da çok konsantreydi, inanılmaz birkaç maç çıkardı. Orta sahada topa hakim olan bir takımdı Fenerbahçe, ileride üretkenlik gelince bu oyun daha da keyif verecek. Galatasaray'da ise Luyindama'ya parantez açmak lazım, müthiş oynadı.