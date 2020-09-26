26 Eylül 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Ülke puanı için kritik eşleşme: Galatasaray-Rangers

Aslan'dan kritik eşleşme
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.09.2020

Galatasaray Avrupa Ligi play-off'larında İskoçya'nın Rangers takımıyla eşleşti. Bu mücadele iki ülkeyi de yakınlan ilgilendiriyor. Türkiye UEFA sıralamasında 11. sırada yer alırken, İskoçya 12. sırada bulunuyor.

Son yıllarda Avrupa kupalarında kötü sonuçlar alındığı için Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma şansı gittikçe azalıyor. Tam da bu konuyla ilişkili bir eşleşme önceki gün yaşandı. Galatasaray ile Rangers Avrupa Ligi'ne katılım mücadelesinin yanında Şampiyonlar Ligi için de yarışacak. Zira UEFA sıralamasında Türkiye 11, İskoçya ise 12. sırada yer alıyor. Türkiye'nin 28 bin 800, İskoçya'nın ise 28 bin 125 puanı bulunuyor. Eğer İskoçya bu sıralamada Türkiye'yi sollarsa, lig şampiyonları ön eleme oynamadan Devler Ligi'ne direkt katılacak, ekiplerimiz ise bu hakkını kaybedecek.

Arda Turan Hırvat spikere konuştu! haberin devamı

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