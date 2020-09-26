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GALATASARAY

Galatasaray Marcao’nun fiyatını belirledi! 25 milyon Euro...

Cimbom Marcao’nun fiyatını belirledi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.09.2020

Galatasaray'ın 4 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Marcao, transferin gözdesi halinde geldi. Sarı-kırmızılılar, sol ayaklı stoperin bonservisini ise 25 milyon Euro olarak belirledi. | Son dakika Galatasaray haberleri

Transferin gözdesi Marcao'nun fiyatı belli oldu. 'in, "Konuşulan rakamları az buluyorum" dediği Brezilyalı yıldız için sarı-kırmızılıların çıtayı 25 milyon euro'ya koyduğu öğrenildi. 24 yaşındaki stoperle Newcastle, Roma ve Lyon ilgileniyor. Marcao bu fiyata satılırsa 'u sollayıp Süper Lig'de ihracat rekoru kıracak.

Terim'den derbi uyarısı! haberin devamı

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