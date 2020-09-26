26 Eylül 2020, Cumartesi

GALATASARAY

9 yıl sonra Arda Turan sahada!

9 yıl sonra Arda sahada!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.09.2020

Galatasaray'ın yeni transferi , 3 bin 481 gün sonra sarı-kırmızılı formayla Fenerbahçe karşısında mücadele edecek.

9 yıl aradan sonra Galatasaray'a dönen , 3 bin 481 gün sonra sarı-kırmızılı formayla Fenerbahçe'ye karşı mücadele edecek. Son derbisini 30 Nisan 2011'de Beşiktaş'a karşı oynayan Arda Turan, F.Bahçe'ye 18 Mart 2011'de rakip oldu. Sarı-lacivertlilere karşı Galatasaray'da 12 maça çıkan Arda, 1 gol kaydetti.

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