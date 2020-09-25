25 Eylül 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray-Hajduk Split maçı sonrası Arda Turan Mirta Surjak'a röportaj verdi! "Söz veriyorum..."

Arda Turan Hırvat spikere konuştu! Söz veriyorum...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.09.2020

Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Galatasaray, Hırvatistan temsilcisi 'i konuk etti ve karşılaşmayı 2-0 kazanarak play-offlara yükseldi. Mücadele sonrası sarı-kırmızılıların deneyimli oyuncusu , Hajduk spikeri Mirta Surjak'a özel röportaj verdi.

Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 2-0 kazandı.

Mücadeleyi takip etmek için İstanbul'a gelen Hajduk spikeri Mirta Surjak, maçın ardından ile röportaj yaptı.

ile değerlendirmelerde bulunan Arda Turan, "İyi oynadılar gerçekten, onları tebrik ediyorum. Genç takımlar, sisteme bağlı kaldılar. Gelecek için umut veren bir takım. Biz turu geçtiğimiz için mutluyuz, elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Hırvatistan'a daha önce hiç gitmediğini belirterek ziyaret sözü veren Turan, "Hırvatistan'a hiç gitmedim ama inşallah güzel günlerde bulunuruz. Söz veriyorum, Hırvatistan'a gideceğim." ifadelerini kullandı.

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