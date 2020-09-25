Galatasaray-Hajduk Split maçı sonrası Arda Turan Mirta Surjak'a röportaj verdi! "Söz veriyorum..."

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Galatasaray, Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'i konuk etti ve karşılaşmayı 2-0 kazanarak play-offlara yükseldi. Mücadele sonrası sarı-kırmızılıların deneyimli oyuncusu Arda Turan, Hajduk TV spikeri Mirta Surjak'a özel röportaj verdi.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Galatasaray ile Hajduk Split karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 2-0 kazandı.

Mücadeleyi takip etmek için İstanbul'a gelen Hajduk TV spikeri Mirta Surjak, maçın ardından Arda Turan ile röportaj yaptı.

Hajduk Split ile değerlendirmelerde bulunan Arda Turan, "İyi oynadılar gerçekten, onları tebrik ediyorum. Genç takımlar, sisteme bağlı kaldılar. Gelecek için umut veren bir takım. Biz turu geçtiğimiz için mutluyuz, elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Hırvatistan'a daha önce hiç gitmediğini belirterek ziyaret sözü veren Turan, "Hırvatistan'a hiç gitmedim ama inşallah güzel günlerde bulunuruz. Söz veriyorum, Hırvatistan'a gideceğim." ifadelerini kullandı.

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