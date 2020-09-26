26 Eylül 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den transfer sözleri! "Marcao ve Belhanda..."

Cengiz'den transfer sözleri! Marcao ve Belhanda...
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 Giriş Tarihi: 26.09.2020

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Süper Lig'in 3. haftasında karşılaşacakları Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Transfer konusuna da değinen Cengiz, Marcao ve Belhanda iddialarına da açıklık getirdi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu. Tivibuspor'a konuşan Cengiz, derbide hakem faktörünün ön plana çıkmamasını diledi. Cengiz, ayrıca transfer teklifleri aldığı iddia edilen Belhanda ve Marcao'nun geleceğine ilişkin de ilginç sözler sarf etti.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri netleşti! Falcao ve Samatta...

Cengiz'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Bütün branşlarda kendine yeten bir mali yapılanma içindeyiz. Bankalar Birliği ile yeniden yapılandırmanın yeniden yapılandırmasında amatör şubelerin kendine yetmesini istiyorlar. Futboldan amatör dallara olan geçişin en aza indirilmesini istiyorlar, biz de buna uymaya çalışıyoruz.

Maçların seyircili oynanmasını istiyoruz, makul seyirci. 'da Bayern Münih - Sevilla maçını gördük, yüzde 30 seyircili oynandı. bir dünyası ama 2. olarak basketbol dünyası var.

Türkiye futbolla yatıp kalkan bir ülke. Pandemi süreci insanları evde ve dar bir çerçevede tuttu. İnsanlar haftada bir kendi takımıyla sevinmesi ve üzülmesi vardı. İnsanların üzüntüleri maalesef sevinçten fazla sürüyor, yaratılıştan herhalde. Sevinince salı gününe kadar, üzülünce perşembeye kadar sürüyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi paylaşımı!

"DÜNYADA İLK 5'E GİREN BİR DERBİ"

Fenerbahçe derbisi çok değerli bir derbi, dünyanın sayılı derbilerinden. Dünyada ilk 5'e giren bir derbi. İnsanların çok fazla üzülmemesini dilerim kendi açımızdan ve rakip açısından."

"HAK EDENİN KAZANMASINI DİLERİM"

İnşallah hakem faktörünün, fiziki sakatlanma şartlarının en aza indiği, kıran kırana bir maç olmasını ve hak edenin kazanmasını dilerim ve bu hak edenin de Galatasaray olmasını yürekten dilerim.

Rakibimiz ne kadar güçlü ve düzgünse, biz o kadar güçlü ve düzgünüz. İnşallah hayırlısıyla galip geleceğimiz bir derbi olur.

BELHANDA VE MARCAO SORUSUNA İLGİNÇ CEVAP!

Mustafa Cengiz, Belhanda ve Marcao hakkındaki soruya ise, "Her kızın kırk isteyeni olur, bir tanesi alır. Bu bağlamda buralara girmek istemiyorum." yanıtını vererek transfere açık kapı bıraktı.

Divan kurulu gerçekleşti! İşte G.Saray'ın net borcu haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Divan kurulu gerçekleşti! İşte G.Saray'ın net borcu Divan kurulu gerçekleşti! İşte G.Saray'ın net borcu
Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi paylaşımı! Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi paylaşımı!
Dev derbinin 11'leri netleşti! Falcao ve Samatta... Dev derbinin 11'leri netleşti! Falcao ve Samatta...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör