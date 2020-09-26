Galatasaray'da divan kurulu gerçekleşti! İşte Cimbom'un net borcu

Galatasaray'ın eylül ayı divan kurulu video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılıların net borcunun 1 milyar 808 milyon TL olduğu açıklanırken, 6 aylık zararın da 278.8 milyon TL olduğu belirtildi.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı sarı-kırmızılı kulübün yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen eylül ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Covid-19 salgınının kulübü birçok yönden olumsuz etkilediğini belirten Kançal, "Geçen sezon pandemi sonrası oynadığımız maçlarda yaşadığımız yenilgi ve aldığımız talihsiz neticeler bizi şampiyonluktan uzaklaştırarak, ligi 6. sırada tamamlamamıza sebep oldu. Kaçırdığımız şampiyonluk neticesinde, UEFA ve yayın hakkı gelirlerinde ciddi kayıplara maruz kaldığımız ve kalacağımız maalesef bir gerçektir. Pandemi sebebiyle ciddi gelir kayıplarına maruz kalmaktayız. Kulübümüzün uğradığı gelir kaybı, UEFA ve yayın hakları gelir kayıpları haricinde yaklaşık 250-300 milyon lira civarındadır." diye konuştu.

Yönetim kurulu olarak mevcut durumu en hafif şekilde atlatabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Kançal, "Yükümüzü azaltabilmek için sporcularımızdan ve teknik kadrolarımızdan, FIFA'nın yönergelerini de dikkate alarak, maaşlarında indirim yaparak feragat etmelerini talep ettik. Florya'daki futbolcu görüşmelerimizin tamamına yakını olumlu şekilde sonuçlandı ve feragatler imzalandı. Bunun tamamlanmasıyla beraber amatör şubelerde de benzer bir çalışmayı başlattık ve feragatları imzaladık. Pandemi sebebiyle bilançolarımıza yansıyacak zararın ötesinde, daha da önemlisi nakit akışımızda ciddi sıkıntı yaşamaktayız." ifadelerini kullandı.

Kaan Kançal, nakit sıkıntısını 2019 yılının aralık ayında Türkiye Bankalar Birliği ile imzaladıkları yapılandırma anlaşmasıyla kısmen aştıklarını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Döviz cinsinden kredilerimizi kapatarak, kur artışından gelecek zararları savuşturduk. Ancak uğradığımız gelir kaybı sebebiyle nakit akış dengemiz yeniden bozuldu. Önümüzdeki sezon yaşayacağımız muhtemel ekonomik daralma sebebiyle gelirlerimizdeki düşüşü ön görerek, tüm kulüp bütçelerimizi yeniden gözden geçirip, yönetim olarak gerekli tedbirleri aldık ve almaya devam etmekteyiz. Pandemi sebebiyle çok zor geçirdiğimiz dönemi atlatabilmek için, faaliyet giderlerimizde ciddi bir bütçe kısıtlamasına gitme zorunluluğumuz olduğunu tüm camiamıza bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Ellerini taşın altına koyan, fedakarlık yapan tüm sporcularımıza, teknik ve idari kadrolarımıza teşekkür ediyoruz."

Pandemi nedeniyle gelecekle ilgili ciddi bir belirsizliğin olduğunu aktaran Kançal, "İnanın ki bu, camiadaki birliğimizin bozulması riski kadar beni endişelendirmiyor. Galatasaray camiası zor günlerde bütünlüğünü korumalı ve zorluklar karşısındaki dirayetini mutlaka muhafaza etmelidir. Bizler bencil olamayız. Her birimiz kişisel egolarımızı törpülemek ve birer adım geride durmak zorundayız. Cazip ya da popüler olduğu sanılan sığ ve suni gündemlerden uzak kalmak mecburiyetindeyiz. Çünkü şöhret ve itibarın aynı şey olmadığını hepimiz biliyoruz. Sebebi ve kaynağı ne olursa olsun öfkemize de gem vurmalıyız. Şu anda denizde ciddi bir fırtına varken, kontrölü kaybedemeyiz. Kurucu değerlerimizin önemini bir kez daha hatırlamak durumundayız." değerlendirmesinde bulundu.

KULÜBÜN BORCU 1 MİLYAR 808 MİLYON LİRA

Kaan Kançal, toplantıda kulübün mali durumu hakkında bir sunum yaptı.

Sarı-kırmızılı yönetici, kulübün 30 Haziran 2020 itibarıyla konsolide net borcunun 1 milyar 808,6 milyon lira olduğunu açıkladı.

Kançal, kulübün 6 aylık dönem zararının ise 278,8 milyon lira olduğunu aktardı.

DENETİM KURULU SUNUM YAPAMADI

Toplantının gündeminde yer alan, denetim kurulunun mali konulardaki sunumu gerçekleştirilemedi.

Üyelerden Gürkan Eliçin, 23 Mart 2019'da yapılan mali kongrede ibra edilmeyen denetim kurulunun sunum yapmasının hem kulüp tüzüğüne hem de yasalara aykırı olduğunu ileri sürdü.

Divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu, denetim kurulunun sunum yapıp yapmaması konusunu oylamaya sundu. Gerçekleştirilen oylamada üyelerin çoğunluğu, denetim kurulunun sunum yapmaması yönünde tercihte bulundu.

Bunun üzerine söz alan başkan yardımcısı Yusuf Günay, denetim kuruluyla ilgili açılan davanın devam ettiğini vurgulayarak, "Şu an denetim kurulunun davası devam ediyor. Denetim kurulunun görevine engel olan herhangi bir şey yok. Israrla 'Denetim kurulu aklanmamıştır, görevde değildir.' demek, hukuken doğru bir söylem değildir. Yargılama süreci devam ediyor. 'Denetim kurulu görevde değildir' diye bir görüş varsa, başvuru makamı İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüdür. Yani eski Dernekler Masası. Oraya başvursun, gerekli karar verilir. Gereksiz polemikler yapılarak hem yönetim hem de denetim kurulunun çalışmalarına ket vuruluyor. Oylamanın da hukuka aykırı yapıldığını düşünüyorum. Çünkü denetim kurulunun, yani hukuken görevinin başında olan bir organın yaptığı raporu tüzüğe aykırı bir şekilde okutturmuyorsunuz. Bu oylama ile ulaşabilecek bir sonuç değildir. Denetim kurulu raporu okutulmalıdır. Okutulmadığı takdirde bu husus tüzüğümüze ve hukuk kurallarına aykırıdır." şeklinde görüş belirtti.

Eşref Hamamcıoğlu, Yusuf Günay'ın konuşmasının ardından tekrar oylama yaparken, yine üyelerin büyük çoğunluğu denetim kurulunun sunum yapmaması yönünde oy verdi.

SEÇİMLİ GENEL KURUL YAPILMASI İÇİN KULÜBE İHTARNAME ÇEKİLDİ

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Sedat Doğan ile divan kurulu üyelerinden Gürkan Eliçin, olağanüstü seçimli genel kurul yapılması için kulübe ihtarname çekti.

Doğan ve Eliçin, 23 Mart 2019'daki mali kongrede yönetim kurulu ile denetim kurulunun ibra edilmemesi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin 18 Aralık 2019 tarihli kararı doğrultusunda kulüp tüzüğünün 87/2. maddesi uyarınca, olağanüstü seçimli genel kurul toplantının yapılması için kulübe ihtarname gönderdi.

Ayrı ayrı çekilen ihtarnamelerde, yönetim kurulunun bugüne kadar genel kurulu toplantıya çağırmayarak görevini ihmal ettiği, yekisini aşarak faaliyette bulunduğu savunuldu.

Toplantıda söz alan Sedat Doğan ve Gürkan Eliçin, yönetim kurulunu sert bir şekilde eleştirerek, bir an önce seçime gidilmesi çağrısı yaptı.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, ihtarnamelerle ilgili olarak, "Bu ihtarnameleri, iddiaları şaşkınlıkla karşılıyoruz. Herhangi bir hukukçudan bir mütalaa alınsa, bunların hiçbirinin doğru olmadığı görülecektir. Gündem oluşturmaktan başka amacı olmadığı ortada." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 4 saat süren toplantı, üyelerin görüş, öneri ve dilekleriyle sona erdi.

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