20 Eylül 2020, Pazar

GALATASARAY

Fatih Terim: Aynı şartlarda değiliz

Fatih Terim: Aynı şartlarda değiliz
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.09.2020

'in 2. haftasında , deplasmanına çıkacak. Mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu ve aynı şartlarda olmadıklarını söyledi.

teknik direktörü , Başakşehir maçından önce açıklamalarda bulundu.

Yoğun fikstür hakkında konuşan Terim, "Gönül ister ki 1 haftada 1 maç oynayalım, dinlenelim, eşit şartlarda olalım ama maalesef böyle. Bunlara alışmak lazım. Bunu daima bir sebep olarak kullanmamak lazım. Oyuncularıma da bunu söylüyorum. 2 idman yapabildik. Bu hafta bizim için daha ciddi bir hafta. em bugün, hem Perşembe hem de hafta sonu bizim ne durumda olduğumuzu geri bildirim olarak gösterecek. Burada geçen sezon enteresan bir maç oynadık. 42 defa ceza alanına girip 22 şut atan bir takım olarak sonuç alamamıştık" dedi.

Yeni transfer Etebo hakkında konuşan Terim, "Etebo'yu maçta kullanmak için kadroya aldım. İmkan olursa görmek istiyorum. Arkadaşlarına da alışması açısında oynamasını arzu ediyoruz. Bakalım olaylar nasıl gelişecek" şeklinde konuştu.

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