25 Eylül 2020, Cuma

GALATASARAY

Rakipleri boğdu!

Rakipleri boğdu!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.09.2020

'nde oynanan ikinci maça da 11'de başlayan birçok girişiminde bulunsa da golle buluşamadı.

'nde oynanan ikinci maça da 11'de başlayan birçok girişiminde bulunsa da golle buluşamadı. Senegalli yıldız, ilk yarıda bir pozisyonda kafa topuna çıktı. 28 yaşındaki golcü rakip stoper Mario Vuskovic ile kaleci Josip Posavec'i aynı anda yere yığdı. Diagne, 75. dakikada jeneriklik bir gol atacaktı fakat kaleci izin vermedi. Ceza sahası içinde röveşata çıkaran Diagne'nin şutu son anda kornere çelindi.

Galatasaray'ın play-off'taki rakibi belli oldu! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'ın play-off'taki rakibi belli oldu! Galatasaray'ın play-off'taki rakibi belli oldu!
Terim'den Belhanda ve Etebo sözleri! Beklediğimiz... Terim'den Belhanda ve Etebo sözleri! "Beklediğimiz..."
Albayrak'tan flaş Marcao açıklaması! Transfer... Albayrak'tan flaş Marcao açıklaması! Transfer...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör