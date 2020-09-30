Galatasaray Rangers maçına hazır

Sarı kırmızılılar, UEFa Avrupa Ligi Plaf-Off Turu'nda oynayacağı Rangers maçının hazırlıklarının tamamaladı.

UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılmaya hak kazanmak için Play-Off turunda İskoçya'nın Glasgow Rangers kulübüyle karşı karşıya gelecek Galatasaray, son antrenmanını yaptı.

Sarı kırmızılıları resmi sosyal medya hesabından antrenman görüntülerini paylaşırken, şu sözlere yer verdi;

"Aslanlarımız, 2020-2021 Sezonu UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Rangers ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı."







DİĞER