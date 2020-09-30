30 Eylül 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray Rangers maçına hazır

Galatasaray Rangers maçına hazır
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.09.2020

, UEFa  Plaf-Off Turu'nda oynayacağı Rangers maçının hazırlıklarının tamamaladı.

UEFA gruplarına katılmaya hak kazanmak için Play-Off turunda İskoçya'nın Glasgow Rangers kulübüyle karşı karşıya gelecek , son antrenmanını yaptı.

Sarı kırmızılıları resmi sosyal medya hesabından antrenman görüntülerini paylaşırken, şu sözlere yer verdi;

"Aslanlarımız, 2020-2021 Sezonu Play-Off Turu'nda Rangers ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı."



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