25 Eylül 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'ın değişmezleri

Cimbom’un değişmezleri
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.09.2020

, karşılaşmasında birçok oyuncusunu dinlendirirken ve Marcao'dan vazgeçemedi. 'de FK ve , 'nde ise maçlarında 90 dakika forma giyen ikili, Hajduk Split maçında da ilk 11'de sahaya çıktı. Taylan ve Marcao başarılı futbollarını, Hırvat ekibi karşısında da sürdürdü.

, karşılaşmasında birçok oyuncusunu dinlendirirken ve Marcao'dan vazgeçemedi. 'de FK ve , 'nde ise maçlarında 90 dakika forma giyen ikili, Hajduk Split maçında da ilk 11'de sahaya çıktı. Taylan ve Marcao başarılı futbollarını, Hırvat ekibi karşısında da sürdürdü.

LINNES SAĞ BEK
Süper Lig'de Başakşehir ve Gaziantep maçlarında 90 dakika mücadele eden Omar Elabdellaoui, Neftçi Bakü karşılaşmasında olduğu gibi Hajduk Split karşısında da yedek soyundu. Teknik heyet, Norveçli oyuncunun yerine vatandaşı Martin Linnes'i ilk 11'e koydu.

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