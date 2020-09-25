Galatasaray'ın değişmezleri
Teknik direktör Fatih Terim, Hajduk Split karşılaşmasında birçok oyuncusunu dinlendirirken Taylan Antalyalı ve Marcao'dan vazgeçemedi. Süper Lig'de Gaziantep FK ve Başakşehir, Avrupa Ligi'nde ise Neftçi Bakü maçlarında 90 dakika forma giyen ikili, Hajduk Split maçında da ilk 11'de sahaya çıktı. Taylan ve Marcao başarılı futbollarını, Hırvat ekibi karşısında da sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Terim, Hajduk Split karşılaşmasında birçok oyuncusunu dinlendirirken Taylan Antalyalı ve Marcao'dan vazgeçemedi. Süper Lig'de Gaziantep FK ve Başakşehir, Avrupa Ligi'nde ise Neftçi Bakü maçlarında 90 dakika forma giyen ikili, Hajduk Split maçında da ilk 11'de sahaya çıktı. Taylan ve Marcao başarılı futbollarını, Hırvat ekibi karşısında da sürdürdü.
LINNES SAĞ BEK
Süper Lig'de Başakşehir ve Gaziantep maçlarında 90 dakika mücadele eden Omar Elabdellaoui, Neftçi Bakü karşılaşmasında olduğu gibi Hajduk Split karşısında da yedek soyundu. Teknik heyet, Norveçli oyuncunun yerine vatandaşı Martin Linnes'i ilk 11'e koydu.
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