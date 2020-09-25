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Fatih Terim'in gözdesinden transfer itirafı! "Galatasaray ile görüşüyorum"

Yeni sezona hızlı bir giriş yapan ve hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı üst üste galibiyetlerle taraftarlarını mutlu eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediği yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı takımla görüştüğünü açıkladı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 25.09.2020 13:37 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 13:39
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Fatih Terim'in gözdesinden transfer itirafı! Galatasaray ile görüşüyorum

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolası ile başlayan Galatasaray'da yüzler gülüyor.

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Fatih Terim'in gözdesinden transfer itirafı! Galatasaray ile görüşüyorum

Geçtiğimiz sezonu 6'ncı sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar bu sezon oynadığı 4 resmi karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başardı.

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Fatih Terim'in gözdesinden transfer itirafı! Galatasaray ile görüşüyorum

Takıma yeni katılan isimlerin uyumu ile başarılı bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılarda bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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Fatih Terim'in gözdesinden transfer itirafı! Galatasaray ile görüşüyorum

Son olarak UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu mücadelesinde Hajduk Split'i 2-0'la geçen sarı-kırmızılılar transfer listesinde olan isimleri bitirmek için harekete geçti.

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Fatih Terim'in gözdesinden transfer itirafı! Galatasaray ile görüşüyorum

TERİM'DEN TRANSFER MESAJI GELMİŞTİ

Fatih Terim, transfer süreci içinde takıma katılacak ve takımdan ayrılacak isimlerin olacağını belirterek, şunları kaydetmişti:

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