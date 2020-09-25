Fatih Terim'in gözdesinden transfer itirafı! "Galatasaray ile görüşüyorum"

Yeni sezona hızlı bir giriş yapan ve hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı üst üste galibiyetlerle taraftarlarını mutlu eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediği yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı takımla görüştüğünü açıkladı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 25.09.2020 13:37 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 13:39 ABONE OL