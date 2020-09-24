UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Galatasaray, Hırvatistan ekibi Hajduk Split ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar rakibini 2-0 mağlup ederek play-off biletini kaptı.

Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, Türk Telekom Arena'da Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'i konuk etti. Sarı-kırmızılılar rakibini 2-0 mağlup ederek play-off biletinin de sahibi oldu. Temsilcimizin ilk golü 77. dakikada Belhanda'nın ayağından gelirken, 87. dakikada bu kez Ryan Babel sahneye çıkarken, karşılaşmanın skorunu belirleyen golü kaydetti.

Sarı-kırmızılılar play-off turunda Willem II Tilburg - Glasgow Rangers mücadelesinin galibi ile 1 Ekim tarihinde karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY-HAJDUK SPLIT MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Fatih, Emre Taşdemir, Marcao, Donk, Linnes, Ömer, Etebo, Taylan, Feghouli, Babel, Diagne

Hajduk Split : Posavec, Jakolis, Vuskovic, Mujakic, Colina, Jradi, Caktas, Juric, Jairo, Gyurcso, Diamantakos

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