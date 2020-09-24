24 Eylül 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray 2-0 Hajduk Split | MAÇ SONUCU

Aslan play-off biletini kaptı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 Giriş Tarihi: 24.09.2020

3. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz , Hırvatistan ekibi ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar rakibini 2-0 mağlup ederek play-off biletini kaptı.

'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz , 'da Hırvatistan temsilcisi 'i konuk etti. Sarı-kırmızılılar rakibini 2-0 mağlup ederek play-off biletinin de sahibi oldu. Temsilcimizin ilk golü 77. dakikada 'nın ayağından gelirken, 87. dakikada bu kez Ryan Babel sahneye çıkarken, karşılaşmanın skorunu belirleyen golü kaydetti.

Sarı-kırmızılılar play-off turunda Willem II Tilburg - Glasgow Rangers mücadelesinin galibi ile 1 Ekim tarihinde karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY-HAJDUK SPLIT MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Fatih, Emre Taşdemir, Marcao, Donk, Linnes, Ömer, Etebo, Taylan, Feghouli, Babel, Diagne

Hajduk Split : Posavec, Jakolis, Vuskovic, Mujakic, Colina, Jradi, Caktas, Juric, Jairo, Gyurcso, Diamantakos

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