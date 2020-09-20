20 Eylül 2020, Pazar

GALATASARAY

Arda Turan eski takımına karşı!

Arda eski takımına karşı!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.09.2020

Geçtiğimiz devre arasında Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran ve yaz transfer döneminde Galatasaray'a dönen , eski takımına karşı şans verilmesi halinde ilk kez sahaya çıkacak.

Yaz transfer döneminde G.Saray'a dönen yıldız futbolcu , Başakşehir maçında eski takımına karşı ilk kez mücadele edecek. 33 yaşındaki futbolcu, Barcelona'da oynadığı dönemde 2018 yılının ocak ayında turuncu-lacivertlilere transfer olmuştu. Başarılı futbolcu geçtiğimiz ocak ayında da Başakşehir'den ayrılmıştı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Aslan Başakşehir deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler Aslan Başakşehir deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler
Cimbom'da rota yeniden Seri! Cimbom'da rota yeniden Seri!
7 günde 3 maç! 7 günde 3 maç!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör