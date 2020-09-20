20 Eylül 2020, Pazar

GALATASARAY

Ahmet Çalık Antalyaspor yolunda

Ahmet Çalık Süper Lig ekibine!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.09.2020

Galatasaray'da beklentileri veremeyen ve yıllık 900 bin Euro kazanan Ahmet Çalık için sarı-kırmızılı kulüp ile prensip anlaşmasına vardı. | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray'da gözden çıkartılan ve uzun zamandır kendisine kulüp arayan Ahmet Çalık, sonunda ile prensipte anlaştı. Tecrübeli stoper bu hafta içinde kırmızı-beyazlı takıma imza atacak. Sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 900 bin euro alan Ahmet Çalık'a bonservisinde kolaylık sağlanması bekleniyor.

Cimbom'da rota yeniden Seri! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Aslan Başakşehir deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler Aslan Başakşehir deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler
Cimbom'da rota yeniden Seri! Cimbom'da rota yeniden Seri!
7 günde 3 maç! 7 günde 3 maç!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör