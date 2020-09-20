Ahmet Çalık Antalyaspor yolunda

Orta saha transferi yapmak isteyen Galatasaray, son olarak kadrosuna Etebo'yu katmıştı. En az bir takviye daha yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, gündemine geçen sezon kiraladığı Michael Seri'yi aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri