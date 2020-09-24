Fatih Terim'den Belhanda ve Etebo sözleri! "Beklediğimiz..."

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme mücadelesinde sahasında ağırladığı Hajduk Split'i 2-0 ile geçerek play-off biletini cebine koyan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Terim galibiyeti değerlendirirken, Belhanda, Taylan ve Marcao için de ayrı bir parantez açtı. İşte tecrübeli çalıştırıcının o sözleri.

Hajduk Split zaferinin ardından Fatih Terim, "Bana çok şey ifade eden bir rotasyon. Her oyuncum hazır olursa bu 50-60 maçı daha rahat götüreceğiz. Biraz riskliydi ama hayat risk... Bazı oyuncuları görmem lazımdı" dedi.

"Tabii Türkiye'de 5 değişikliğe alıştık, Avrupa'da 3 olunca korkutuyor insanı..." diyen Terim, "İlk yarıda hiç vermedik ama ikinci yarıda birkaç tehlikeli pozisyon verdik. Bu rotasyonlara devam edeceğiz. Her oyuncunun hazır olması için bu çok önemli." ifadelerini kullandı.

"TAYLAN ANTALYALI BİZİM YENİ KAZANCIMIZ"

Taylan Antalyalı'nın dinlenme gibi bir lüksü olmadığını söyleyen Terim, "Taylan bizim yeni kazancımız. Herkese izin var ona yok. Bizde ya da başka takımlarda oynamadığı zamanlara saysın bunu. Onun dinlenme gibi bir lüksü olmamalı. Maşallah iyi gidiyor, daha da iyi olacağına inanıyorum. Oynadıkça güveni artacak, her geçen gün öğrenecek." dedi.

"BELHANDA'DAN BEKLEDİĞİMİZ BU"

Belhanda'nın performansından bahseden Terim, "Belhanda'dan asıl beklediğimiz bu. O yetenekte birinden beklediğimiz bunlar. Onu şut atmaya ikna ettik, 9 numara civarında oynamaya zorladık. O işleri yapacak kapasitesi de olduğu için oyuna renk katıyor" ifadelerini kullandı.

"MARCAO'NUN TALİBİ ÇOK ANCAK..."

Marcao ile ilgili de soruyu yanıtlayan Fatih Terim, "Marcao'nun talibi çok ancak her zaman anlaşma olmuyor. Marcao için 13-15 Milyon Euro gibi rakamların az olduğunu düşünüyorum. Marcao gibi oyuncuları yakın zamanlarda daha çok alacağız. Gidişler gelişler çok doğal. Şimdi Abdurrahim Bey ile de konuştuk, listemizde bazı isimler var. Marcao gibi gelişecek isimler" dedi.

"ETEBO'NUN OYNAMA İSTEĞİ GÜZEL"

Yeni transfer Etebo'nun performansından da bahseden Terim, "Etebo atlet bir oyuncu. İlk kez 11'de çıktı. İdman yapmayan bir oyuncu olarak çok iyiydi, iyi de mücadele etti. Bir ara yorgunluk var mı diye seslendim ama devam etmek istedi. Oynamak istemesi de güzel" diye konuştu.

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