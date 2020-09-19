19 Eylül 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Alex Telles yarışı kızışıyor! Galatasaray...

Telles yarışı kızışıyor! Galatasaray...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.09.2020

'ın 2016 yazında 6.5 milyon Euro bedelle Porto'ya sattığı 'e dünya devleri talip oldu. Brezilyalı yıldız, Portekiz temsilcisinden ayrılırsa Cimbom'un kasasına satış karının yüzde 10'u kadar bonservis geliri elde edecek.

Portekiz gazetesi O'Jogo, Portolu yıldız 'e dev ekiplerin talip olduğunu duyurdu. Sözleşmesinin son senesine giren 27 yaşındaki Brezilyalı sol bek için çıkan haberde; ", Alex Telles konusunda acele etmeli. dışında A.Madrid'de oyuncu için devreye girebilir" denildi. Porto'ya 6.5 milyon euro'ya satılan Telles'ten elde edilecek kârdan yüzde 10 pay Aslan'a verilecek.

Son karar verildi! İmzaya çok yakın haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Orta sahada son karar verildi! İmzaya çok yakın Orta sahada son karar verildi! İmzaya çok yakın
Hıncal Uluç'tan Terim'e sert eleştiri! Beşiktaş, F.Bahçe ve Trabzonspor’da var ama... Hıncal Uluç'tan Terim'e sert eleştiri! "Beşiktaş, F.Bahçe ve Trabzonspor’da var ama..."
Aslan'da hedef Rigoni Aslan'da hedef Rigoni
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör