Alex Telles yarışı kızışıyor! Galatasaray...

Transferde son olarak Etebo'yu kiralayan Galatasaray, orta sahaya en az 1 takviye daha yapmak istiyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılı takım, Fulham'dan Stefan Johansen kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Norveçli yıldız, vatandaşları Omar ve Linnes'ten de takımla ilgili bilgi aldı. | Son dakika Galatasaray haberleri