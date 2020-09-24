Galatasaray'dan orta sahaya dinamo! Manchester City'den geliyor

Transfer döneminde orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, kadrosuna Stoke City'den Etebo'yu kiralık olarak katmıştı. Sarı-kırmızılılar bu bölgeye en az 1 isim daha takviye etmek isterken, menajerler tarafından Manchester City ile sözleşmesi biten 23 yaşındaki isim önerildi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri