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Galatasaray'dan orta sahaya dinamo! Manchester City'den geliyor

Transfer döneminde orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, kadrosuna Stoke City'den Etebo'yu kiralık olarak katmıştı. Sarı-kırmızılılar bu bölgeye en az 1 isim daha takviye etmek isterken, menajerler tarafından Manchester City ile sözleşmesi biten 23 yaşındaki isim önerildi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 24.09.2020 20:43
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Galatasaray'dan orta sahaya dinamo! Manchester City'den geliyor

Sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ederken gözler tamamen orta saha mevkisine çevrilmiş durumda.

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Galatasaray'dan orta sahaya dinamo! Manchester City'den geliyor

O bölgeyi Etebo ile güçlendiren ve kaliteli bir ismi daha kadrosuna katmayı amaçlayan sarı-kırmızılı takımda sürpriz bir isim gündeme geldi.

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Galatasaray'dan orta sahaya dinamo! Manchester City'den geliyor

ALEIX GARCIA ÖNERİSİ!
İngiliz ve Rumen basınında yer alan haberlere göre, Manchester City ile sözleşmesi sona eren 23 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Aleix Garcia, menajerler tarafından sarı-kırmızılı takıma teklif edildi.

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Galatasaray'dan orta sahaya dinamo! Manchester City'den geliyor

Oyuncunun peşinde Romanya'dan Dinamo Bükreş'in de olduğu ve Galatasaray'dan gelecek cevaba göre son durumun netleşeceği vurgulandı.

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Galatasaray'dan orta sahaya dinamo! Manchester City'den geliyor

"GALATASARAY'I BEKLİYORUM"
Manchester City'den ayrılan 23 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Aleix Garcia, Dinamo Bükreş'in yaptığı teklife "Galatasaray'ı bekliyorum" yanıtını verdi.

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