25 Eylül 2020, Cuma

GALATASARAY

Etebo’ya geçer not

Etebo’ya geçer not
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.09.2020

'ın 'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Oghenekaro Etebo, karşısında 11'de sahaya çıktı. Nijeryalı futbolcu, orta sahada önemli bir alternatif olacağını ortaya koydu.

ile oynanan maçta sonradan oyuna giren ve 18 dakika sahada kalan futbolcu, ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de yer aldı. Teknik heyet, derbisi öncesinde karşısında Etebo'nun performansını gözlemledi. 'den kiralanan ve 9 Eylül'de takıma katılan 24 yaşındaki futbolcu, oynadığı futbolla kısa sürede 'a uyum sağladığını gösterdi. Takım arkadaşları ile uyumu ile dikkat çeken Etebo, orta sahada hırslı ve istekliydi. Ayrıca zaman zaman ileriye de çıkıp hücuma da destek verdi. Fenerbahçe karşısında ilk 11'de oynayabileceğinin sinyallerini verdi.

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