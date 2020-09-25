Etebo’ya geçer not
Galatasaray'ın Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Oghenekaro Etebo, Hajduk Split karşısında 11'de sahaya çıktı. Nijeryalı futbolcu, orta sahada önemli bir alternatif olacağını ortaya koydu.
Başakşehir ile oynanan maçta sonradan oyuna giren ve 18 dakika sahada kalan futbolcu, ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de yer aldı. Teknik heyet, Fenerbahçe derbisi öncesinde Hajduk Split karşısında Etebo'nun performansını gözlemledi. STOKE City'den kiralanan ve 9 Eylül'de takıma katılan 24 yaşındaki futbolcu, oynadığı futbolla kısa sürede Galatasaray'a uyum sağladığını gösterdi. Takım arkadaşları ile uyumu ile dikkat çeken Etebo, orta sahada hırslı ve istekliydi. Ayrıca zaman zaman ileriye de çıkıp hücuma da destek verdi. Fenerbahçe karşısında ilk 11'de oynayabileceğinin sinyallerini verdi.
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