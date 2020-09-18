Galatasaray Mario Götze'yle prensipte anlaştı! Transferin önündeki tek engel...
Transfer çalışmalarını sürdüren ve 10 numara bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray, bonservisi elinde olan Mario Götze'yi listesine almıştı. Sarı-kırmızılılar Alman yıldızla prensip anlaşmasına vardı fakat transferin önünde tek bir engel var. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
G.Saray'da herkes ön libero bekliyor ancak Fatih Terim'in planları başka... Sadece orta saha transferi peşinde olmadıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Eksik yerlerimiz şu anda sadece bahsi geçen o mevki de değildir. Zor sezonu karşılayabilecek bir takımı sayısal olarak, ben de istiyorum. Her mevkinin iki adamı da hazır olsun veya birbirine yakın olsun ki seviyeli bir rekabet içinde sezonu götürelim" açıklaması yaptı. İmparator'un Emre Akbaba'nın sakatlığı nedeniyle özellikle hücuma yönelik bir orta saha oyuncusunu da istediği öğrenildi.
ARADA 1 MİLYON EURO'LUK FARK VAR
Hatta ismi bile belli: Mario Götze... Fotomaç'ın haberine göre; Dortmund ile sözleşmesi sona eren Alman 10 numara, Galatasaray'ın teklifini kabul etti ve şu an sarı-kırmızılı takımı bekliyor. Bonuslarla beraber 4.5 milyon euro'ya oynayan Younes Belhanda'nın yerine alınması düşünülen Götze'yle 2 yıllık anlaşma yapılması planlanıyor. Ancak Belhanda'nın Al Hilal ile yaptığı görüşmelerden henüz sonuç alınamaması nedeniyle adım atılamıyor. Arap takımı yıllık 4 milyon euro önerirken Faslı yıldız 5 milyon euro talep etti ve pazarlıklar devam ediyor.
KAHRAMAN
Borussia Dortmund altyapısında yetişen Götze, 2013'te Bayern Münih'e transfer olmuş, 2016'da ise Borussia Dortmund'a dönmüştü. Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı ile şampiyon olan Götze, finalde Arjantin'i mağlup ettikleri maçta tek golü atmış ve ülkesinde milli kahraman ilan edilmişti. Tecrübeli futbolcu, bu sezon Dortmund'da 15 maçta forma giydi, 3 gol attı.
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