18 Eylül 2020, Cuma

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'daki son durum! Fernandinho, Götze, Idrissa Doumbia...

İşte Galatasaray'daki son durum!
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 Giriş Tarihi: 18.09.2020

2020-2021 sezonuna fırtına gibi başlayan 'da harekatı sürüyor. Eksik bölgelere takviye arayan Galatasaray'da Taylan'ın performansı beğenilse de orta saha transferi mutlaka gerçekleştirilecek. Galatasaray'da gündeme gelen isimler arasında Fernandinho, Götze, Idrissa Doumbia gibi futbolcular yer aldı. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve o listedeki futbolcular hakkında bilgiler...

Sezona galibiyet ile başlayan ve mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, , Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, , Kerem Aktürkoğlu, Omar Elabdellaoui ve Etebo'yu kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin listesi de oldukça yoğun.

IDRISSA DOUMBIA

, forması giyen 22 yaşındaki genç orta sahaya teklif yapmaya hazırlanıyor. Maaşında %40 indirime zorlandığı Portekiz ekibinden ayrılma kararı alan Fildişili orta saha oyuncusu için scout ekibinin olumlu rapor verdiği öğrenildi.

OKAY YOKUŞLU

'in takımda görmeyi çok istediği milli oyuncu için İspanyol kulübü problem çıkardı. FK maçı sonrası Fatih Terim Okay Yokuşlu transferine kulübü Celta Vigo'nun engel olduğunu açıkladı.

MARIO GÖTZE

Dortmund ile sözleşmesi sona eren Alman 10 numara, Galatasaray'ın teklifini kabul etti ve şu an sarı-kırmızılı takımı bekliyor. Bonuslarla beraber 4.5 milyon euro'ya oynayan Younes Belhanda'nın yerine alınması düşünülen Götze'yle 2 yıllık anlaşma yapılması planlanıyor.

FERNANDINHO

Fernandinho, "Yıllar ilerledi ve futbola devam etmek de her sezon zorlaşıyor, çünkü vücudum da değişime uğruyor" diyen 35 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, " ile 1 yıl daha sözleşmem var. Bu sözleşmeye sonuna kadar bağlıyım" ifadesini kullandı. Bu açıklama hayal kırıklığı yarattı.

RICCARDO SAPONARA

Marco Benassi konusunda Fiorentina yönetimini ikna edemeyen teknik direktör Fatih Terim'e eski takımından Riccardo Saponara önerildi.

MARKO PJACA

Galatasaray'da geri plana düştü. Juventus, 2016 yılında Pjaca'yı Dinamo'dan 23 milyon euro'ya satın aldı ve Zagreb kulübünün tarihindeki en pahalı transfer oldu. Ancak Pjaca için sakatlık sorunları 2017'de ön çapraz bağlarının Estonya maçında kopmasıyla başladı. O zamandan beri diz sorunları devam etti ve bir daha ritim yakalayamadı. Geçen sezon Anderlecht'te de pek çok maç kaçırdı. Terim'in de bu nedenle geri adım attığı belirtildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saraylı yıldızın bonservisi belirlendi! Dudak uçuklatan rakam G.Saraylı yıldızın bonservisi belirlendi! Dudak uçuklatan rakam
Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakiplerimiz belli oldu Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakiplerimiz belli oldu
Terim'e flaş öneri! Takımda kalmalı Terim'e flaş öneri! "Takımda kalmalı"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör