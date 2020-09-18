Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'daki son durum! Fernandinho, Götze, Idrissa Doumbia...
2020-2021 sezonuna fırtına gibi başlayan Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor. Eksik bölgelere takviye arayan Galatasaray'da Taylan'ın performansı beğenilse de orta saha transferi mutlaka gerçekleştirilecek. Galatasaray'da gündeme gelen isimler arasında Fernandinho, Götze, Idrissa Doumbia gibi futbolcular yer aldı. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve o listedeki futbolcular hakkında bilgiler...
Sezona galibiyet ile başlayan ve mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Omar Elabdellaoui ve Etebo'yu kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun.
IDRISSA DOUMBIA
Galatasaray, Sporting Lizbon forması giyen 22 yaşındaki genç orta sahaya teklif yapmaya hazırlanıyor. Maaşında %40 indirime zorlandığı Portekiz ekibinden ayrılma kararı alan Fildişili orta saha oyuncusu için scout ekibinin olumlu rapor verdiği öğrenildi.
OKAY YOKUŞLU
Teknik Direktör Fatih Terim'in takımda görmeyi çok istediği milli oyuncu için İspanyol kulübü Celta Vigo problem çıkardı. Gaziantep FK maçı sonrası Fatih Terim Okay Yokuşlu transferine kulübü Celta Vigo'nun engel olduğunu açıkladı.
MARIO GÖTZE
Dortmund ile sözleşmesi sona eren Alman 10 numara, Galatasaray'ın teklifini kabul etti ve şu an sarı-kırmızılı takımı bekliyor. Bonuslarla beraber 4.5 milyon euro'ya oynayan Younes Belhanda'nın yerine alınması düşünülen Götze'yle 2 yıllık anlaşma yapılması planlanıyor.
FERNANDINHO
Fernandinho, "Yıllar ilerledi ve futbola devam etmek de her sezon zorlaşıyor, çünkü vücudum da değişime uğruyor" diyen 35 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, "Manchester City ile 1 yıl daha sözleşmem var. Bu sözleşmeye sonuna kadar bağlıyım" ifadesini kullandı. Bu açıklama hayal kırıklığı yarattı.
RICCARDO SAPONARA
Marco Benassi konusunda Fiorentina yönetimini ikna edemeyen teknik direktör Fatih Terim'e eski takımından Riccardo Saponara önerildi.
MARKO PJACA
Galatasaray'da Marko Pjaca geri plana düştü. Juventus, 2016 yılında Pjaca'yı Dinamo'dan 23 milyon euro'ya satın aldı ve Zagreb kulübünün tarihindeki en pahalı transfer oldu. Ancak Pjaca için sakatlık sorunları 2017'de ön çapraz bağlarının Estonya maçında kopmasıyla başladı. O zamandan beri diz sorunları devam etti ve bir daha ritim yakalayamadı. Geçen sezon Anderlecht'te de pek çok maç kaçırdı. Terim'in de bu nedenle geri adım attığı belirtildi.
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