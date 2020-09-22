22 Eylül 2020, Salı

GALATASARAY

Taylan Antalyalı performansıyla milli takıma göz kırpıyor!

Taylan milli takıma göz kırpıyor!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.09.2020

Galatasaray'da teknik direktör 'in bu sezon çıktığı 3 maçta da vazgeçemediği isim Taylan Antalyalı oldu. Tecrübeli teknik adam tüm maçlarda 90 dakika forma şansı verdiği 25 yaşındaki oyuncu da, performansıyla milli takıma göz kırpıyor. | Son dakika Galatasaray haberleri

G.Saray'da transfer gecikince Terim'in mecburen defansif orta saha oynattığı Taylan Antalyalı, sergilediği futbolla milli takım kapısını araladı. Başarılı futbolcu, 11 Ekim'deki Rusya maçı için kadroya çağrılacak.

25 yaşındaki oyuncu 6 numaradaki performansıyla A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in dikkatini çekti.

10 numara olarak geldiği Galatasaray'da teknik direktör 'in dokunuşuyla 6 numaraya devşirilen Taylan Antalyalı, ortaya koyduğu performansla parmak ısırtıyor. Ligde Gaziantep ve Başakşehir ile Avrupa Ligi'ndeki maçlarında 90'ar dakika görev yapan 25 yaşındaki oyuncu, tüm dikkatleri üzerine çekti. Transferde yaşanan gecikme nedeniyle mecburen bu bölgeye kayan Taylan, futboluyla takımın en iyisi oldu. G.Saraylı oyuncunun bu başarısı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de gözünden kaçmadı. Güneş'in 11 Ekim'deki Rusya maçının aday kadrosuna Taylan'ı çağırmayı planladığı öğrenildi.

Galatasaray'da işin sırrı ortaya çıktı! Taylan Antalyalı ve Arda Turan...

TERİM'İN TAM İSTEDİĞİ GİBİ OLDU

Öğrencisinin yaşadığı gelişimle gurur duyan Fatih Terim'in bu bölgede Donk'un yerine Taylan'ı tercih etme nedeni de ortaya çıktı. Yaz kampında yardımcılarına istediği 6 numara transferini, "Bize rakibi karşılayan değil bizi savunmadan topla çıkartacak biri gerek. Arda ve Emre ile birlikte daha çok topa sahip olmalı ve topun bizde kalmasını sağlamalı" diyen İmparator, bu yüzden hücumu düşünen Taylan'a görev veriyor. (Sabah)

Beşiktaş ve F.Bahçe istedi G.Saray alıyor! Terim bizzat devrede haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
İşin sırrı ortaya çıktı! Taylan ve Arda Turan... İşin sırrı ortaya çıktı! Taylan ve Arda Turan...
Diagne'ye Süper Lig'den talip! Görüşme gerçekleşti Diagne'ye Süper Lig'den talip! Görüşme gerçekleşti
Juve'nin yıldızı G.Saray'a! Cimbom bilgi aldı Juve'nin yıldızı G.Saray'a! Cimbom bilgi aldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör