Taylan Antalyalı performansıyla milli takıma göz kırpıyor!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in bu sezon çıktığı 3 maçta da vazgeçemediği isim Taylan Antalyalı oldu. Tecrübeli teknik adam tüm maçlarda 90 dakika forma şansı verdiği 25 yaşındaki oyuncu da, performansıyla milli takıma göz kırpıyor. | Son dakika Galatasaray haberleri

G.Saray'da transfer gecikince Terim'in mecburen defansif orta saha oynattığı Taylan Antalyalı, sergilediği futbolla milli takım kapısını araladı. Başarılı futbolcu, 11 Ekim'deki Rusya maçı için kadroya çağrılacak.

25 yaşındaki oyuncu 6 numaradaki performansıyla A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in dikkatini çekti.

10 numara olarak geldiği Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in dokunuşuyla 6 numaraya devşirilen Taylan Antalyalı, ortaya koyduğu performansla parmak ısırtıyor. Ligde Gaziantep ve Başakşehir ile Avrupa Ligi'ndeki Neftçi Bakü maçlarında 90'ar dakika görev yapan 25 yaşındaki oyuncu, tüm dikkatleri üzerine çekti. Transferde yaşanan gecikme nedeniyle mecburen bu bölgeye kayan Taylan, futboluyla takımın en iyisi oldu. G.Saraylı oyuncunun bu başarısı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de gözünden kaçmadı. Güneş'in 11 Ekim'deki Rusya maçının aday kadrosuna Taylan'ı çağırmayı planladığı öğrenildi.

TERİM'İN TAM İSTEDİĞİ GİBİ OLDU

Öğrencisinin yaşadığı gelişimle gurur duyan Fatih Terim'in bu bölgede Donk'un yerine Taylan'ı tercih etme nedeni de ortaya çıktı. Yaz kampında yardımcılarına istediği 6 numara transferini, "Bize rakibi karşılayan değil bizi savunmadan topla çıkartacak biri gerek. Arda ve Emre ile birlikte daha çok topa sahip olmalı ve topun bizde kalmasını sağlamalı" diyen İmparator, bu yüzden hücumu düşünen Taylan'a görev veriyor. (Sabah)

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