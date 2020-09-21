21 Eylül 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Beşiktaş ve Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Fatih Terim bizzat devrede

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ezeli rakiplerine dev bir çalım atmaya hazırlanıyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği genç yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in bu transferde bizzat devrede olduğu öğrenildi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 21.09.2020 17:52 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 17:53
ABONE OL
  • 1
  • 16
Beşiktaş ve Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Fatih Terim bizzat devrede

Son olarak Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya gelen Galatasaray, zorlu rakibini 2-0'lık skorla devirmiş ve yoluna emin adımlarla yürümeye devam etmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Beşiktaş ve Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Fatih Terim bizzat devrede

Ligin 3. haftasında oynanacak Fenerbahçe müsabakasına yoğunlaşan Galatasaray, bir yandan da UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Hajduk Split maçı için hazırlıklarına başlamıştı.

  • 3
  • 16
Beşiktaş ve Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Fatih Terim bizzat devrede

Bununla beraber transfer çalışmalarını da sürdüren Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Bulgar basını konu ile ilgili yazdığı haberde önemli bilgilere yer verdi.

  • 4
  • 16
Beşiktaş ve Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Fatih Terim bizzat devrede

Buna göre forvet hattına bir takviye yapmak isteyen sarı kırmızılıların, geleceğe yatırım olarak gördüğü o isim için Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ezeli rekabete başladığı kaydedildi.

  • 5
  • 16
Beşiktaş ve Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Fatih Terim bizzat devrede

FATİH TERİM RİSKE ATMAYACAK
Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Bulgar yetenek için bizzat devreye girdiği ve bu ismi rakiplere kaptırmamak için bir an önce sonlandıracağı yazıldı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör