PFDK'dan Galatasaray'a 24 bin TL ceza!
Son dakika... Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Açıklanan kararlada 10 kulübe ceza verildiği görülürken Galatasaray'a tescili olmayan futbolcuları oynattığı gerekçesiyle 24 bin tl para cezası verildi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, kararlarını açıkladı. Birçok kulübe hazırlık maçlarında tescilli olmayan sporcu oynattığı için ihtar cezası verilirken, Galatasaray'a daha önce ihtar verildiği için 24 bin TL ceza verildi.
PFDK kararları açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan kararlar şu şekilde:
1 - Beşiktaş'ın 01.09.2020 tarihinde oynanan Beşiktaş - Sivasspor özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcunun oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
2 - Sivasspor Kulübü'nün, 01.09.2020 tarihinde oynanan Beşiktaş - Sivasspor özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcunun oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
3 - Kasımpaşa'nın 01.09.2020 tarihinde oynanan Kasımpaşa - İstanbulspor özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
4 - Ankara Demirspor'un 26.08.2020 tarihinde oynanan Menemenspor - Ankara Demirspor özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
5 - Altay Kulübü'nün, 31.08.2020 tarihinde oynanan Ankaragücü - Altay özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
6 - Sancaktepe FK'nın , 27.08.2020 tarihinde oynanan Ümraniyespor - Sancaktepe FK özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
7 - Trabzonspor'un, 29.08.2020 tarihinde oynanan Samsunspor - Trabzonspor özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcunun oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
8 - Menemenspor'un 26.08.2020 tarihinde oynanan Menemenspor - Ankara Demirspor ve 28.08.2020 tarihinde oynanan Ankaragücü-Menemenspor özel müsabakalarında kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
9 - Ankaragücü'nün, 25.08.2020 tarihinde oynanan Ankaragücü - Göztepe, 28.08.2020 tarihinde oynanan Ankaragücü-Menemenspor ve 31.08.2020 tarihinde oynanan Ankaragücü - Altay özel müsabakalarında kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
10 - Galatasaray'ın, 31.08.2020 tarihinde oynanan Galatasaray - Ümraniyespor özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı ve bu eylem nedeni ile daha önce ihtar cezası ile cezalandırıldığı dikkate alınarak talimatlara aykırılık nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
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