23 Eylül 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Arjantin'den orta saha geliyor! Jorman Campuzano...

Galatasaray'a Arjantin'den orta saha geliyor!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 Giriş Tarihi: 23.09.2020

'da son dakika gelişmesi yaşandı. Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, rotasını 'e çevirdi. forması giyen Kolombiyalı Galatasaray'a yakın.

'e muhteşem bir başlangıç yapan 'da harekatı sürüyor. Etebo'dan sonra yeni bir orta saha daha arayan sarı kırmızılılar rotasını 'e çevirdi. İtalya'nın ünlü gazetecilerinden Gianluigi Longari, forması giyen 'nun Galatasaray'ın radarında olduğunu yazdı. Galatasaray, zorunlu satın alma opsiyonlu olarak futbolcuyu kiralamak istiyor.

JORMAN CAMPUZANO KİMDİR?

30 Nisan 1996 yılında dünyaya gelen Kolombiyalı Jorman Campuzano, Arjantin'in köklü kulüplerinden Boca Juniors'da forma giyiyor. Ön libero pozisyonunda görev yapan Jorman Campuzano sağ ayağını etkili kullanıyor. Boca Juniors Jorman Campuzano'yu Atletico National kulübünden 3,5 milyon euro'ya transfer etti. Jorman Campuzano, 67 maçta 1 gol 3 asist ile oynadı.

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