Galatasaray'da Arjantin'den orta saha geliyor! Jorman Campuzano...
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşandı. Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, rotasını Arjantin'e çevirdi. Boca Juniors forması giyen Kolombiyalı Jorman Campuzano Galatasaray'a yakın.
Süper Lig'e muhteşem bir başlangıç yapan Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor. Etebo'dan sonra yeni bir orta saha daha arayan sarı kırmızılılar rotasını Arjantin'e çevirdi. İtalya'nın ünlü gazetecilerinden Gianluigi Longari, Boca Juniors forması giyen Jorman Campuzano'nun Galatasaray'ın radarında olduğunu yazdı. Galatasaray, zorunlu satın alma opsiyonlu olarak futbolcuyu kiralamak istiyor.
JORMAN CAMPUZANO KİMDİR?
30 Nisan 1996 yılında dünyaya gelen Kolombiyalı Jorman Campuzano, Arjantin'in köklü kulüplerinden Boca Juniors'da forma giyiyor. Ön libero pozisyonunda görev yapan Jorman Campuzano sağ ayağını etkili kullanıyor. Boca Juniors Jorman Campuzano'yu Atletico National kulübünden 3,5 milyon euro'ya transfer etti. Jorman Campuzano, 67 maçta 1 gol 3 asist ile oynadı.
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