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Galatasaray'da işin sırrı ortaya çıktı! Taylan Antalyalı ve Arda Turan...

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanına konuk olmuş ve maçtan 2-0 galip gelerek ligde 2'de 2 yapmıştı. Sarı-kırmızılı takımda Taylan Antalyalı ve Arda Turan'ın performansı özellikle beğenilirken, kaptan Arda maç sonrasında Taylan için "Xavi" benzetmesi yapmıştı. İkilinin iyi olan performansıyla beraber işin sırrı da ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 22.09.2020 09:41
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Galatasaray'da işin sırrı ortaya çıktı! Taylan Antalyalı ve Arda Turan...

Oyuncularla olan iletişimi ve liderliği hissedilen Arda sahada da ofansta ve defanstaki katkısıyla dikkat çekiyor. Terim'in modern ön libero olarak oynattığı Taylan da verilen görevi başarıyla yerine getirirken istatistikler de performansını açıkça ortaya koyuyor.

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Galatasaray'da işin sırrı ortaya çıktı! Taylan Antalyalı ve Arda Turan...

Fatih Terim'in ısrarla istediği Arda formayı kaptı, kaptanlık görevini de takım üzerindeki ağırlığı ile kusursuz şekilde yapmaya başladı.

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Galatasaray'da işin sırrı ortaya çıktı! Taylan Antalyalı ve Arda Turan...

Arda; Feghouli, Belhanda, Falcao başta takımda tüm oyuncuların saygısını da kazanarak saha dışında da Terim'in en büyük destekçisi oldu.

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Galatasaray'da işin sırrı ortaya çıktı! Taylan Antalyalı ve Arda Turan...

33 yaşındaki futbolcu oyuncularla olan iletişimi ile de takımda arkadaşlığın çok iyi noktaya gelmesinde etkili olurken iyi bir lider olduğunu yine gösterdi. Ancak Arda bunların dışında sahadaki katkısıyla da dikkat çekiyor.

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Galatasaray'da işin sırrı ortaya çıktı! Taylan Antalyalı ve Arda Turan...

EDIN VISCA'YI KAÇIRMADI
2-0 kazanılan Başakşehir maçında 72 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcunun sahada kaldığı süre boyunca son şampiyonun en etkili ismi olan Edin Visca'nın bulunduğu kanadın da işlemesine engel oldu.

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