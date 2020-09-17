Cimbom’a Riccardo Saponara önerildi

Galatasaray'da transferde en çok merak edilen bölge olan orta saha için sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılılara İtalyan Riccardo Saponara'yı önerdi.

Galatasaray'da en çok merak edilen mevki olan orta saha için gündeme ilginç bir isim geldi. Fiorentina, Marco Benassi'yi isteyen Terim'e sürpriz bir şekilde Riccardo Saponara'yı önerdi. İtalyan medyasında yer alan habere göre, Terim, 28 yaşındaki 10 numara için birkaç gün içinde kararını bildirecek.

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