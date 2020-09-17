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Cimbom’a Riccardo Saponara önerildi

Galatasaray'a sürpriz teklif! Fatih Terim...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.09.2020

'da transferde en çok merak edilen bölge olan orta saha için sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılılara İtalyan 'yı önerdi.

'da en çok merak edilen mevki olan orta saha için gündeme ilginç bir isim geldi. Fiorentina, Marco Benassi'yi isteyen Terim'e sürpriz bir şekilde 'yı önerdi. İtalyan medyasında yer alan habere göre, Terim, 28 yaşındaki için birkaç gün içinde kararını bildirecek.

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