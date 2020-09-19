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Galatasaray'dan sürpriz transfer! Süper Lig'in yıldızı takasla geliyor

Oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. 5 Ekim'de sona erecek transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Cimbom, Süper Lig'in yıldız ismini kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin transferi bonservis bedeli ödemek yerine takasla tamamlamayı hedeflediği öğrenildi. İşte hedefteki isim... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 19.09.2020 13:36 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 13:41
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Galatasaray'dan sürpriz transfer! Süper Lig'in yıldızı takasla geliyor

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'dan sürpriz transfer! Süper Lig'in yıldızı takasla geliyor

Takviye çalışmalarında ince eleyip sık dokuyan sarı-kırmızılıların önceliği ise orta saha transferi...

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Galatasaray'dan sürpriz transfer! Süper Lig'in yıldızı takasla geliyor

Seri ve Lemina'nın ardından Etebo takviyesiyle bu bölgeyi güçlendiren Aslan, Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu'yu gündemine almıştı.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer! Süper Lig'in yıldızı takasla geliyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamayla milli futbolcuyu istediklerini doğrulamış ancak İspanyol ekibinin oyuncuyu göndermeye sıcak bakmaması nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer! Süper Lig'in yıldızı takasla geliyor

Okay transferine nokta koyamayan sarı-kırmızılılarda gündeme gelen isimlerden biri de Idrissa Doumbia olmuştu.

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