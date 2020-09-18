18 Eylül 2020, Cuma

AVRUPA LİGİ

Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakiplerimiz belli oldu
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 Giriş Tarihi: 18.09.2020

Son dakika haberi... 'ndeki temsilcilerimiz , ve 'ın play-off turundaki rakipleri belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde, UEFA play-off turunun kura çekimi gerçekleştirildi.

Türkiye'yi Avrupa Ligi'nde temsil eden takımlardan , 3. eleme turunda Portekiz ekibi Rio Ave'yi eleyip play-off turuna yükselmesi durumunda İtalya'nın Milan ve Norveç'in Bodo Glimt takımları arasındaki eşleşmeyi geçen tarafla İstanbul'da karşılaşacak.

Üçüncü eleme turunda Hırvatistan'ın takımı ile eşleşen , bu turu geçmesi halinde, Hollanda'nın Williem II ve İskoçya'nın Rangers ekipleri arasındaki maçı kazanan tarafla deplasmanda oynayacak.

Aytemiz ise üçüncü turda Norveç ekibi Rosenborg'u geçmesi halinde, Slovenya ekibi Mura ile Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven arasındaki 3. tur maçını geçen tarafla play-off turunda karşılaşacak. Alanyaspor, bu maça sahasında çıkacak.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle seyircisiz ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off turu müsabakaları, 1 Ekim Perşembe günü yapılacak. Turu geçen taraf UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılacak.

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