Belhanda’ya talip var! İşte o teklif

Menajeri William D’Avila ile Belhanda’nın transfer edilmesi için görüşüldü.

Takımın en çok tartışılan ismi Younes Belhanda için menajeri William D'Avila ile görüşüldü. Yönetim, D'Avila'ya oyuncusunu başka kulübe gitmeye ikna etmesi istenildi. Eğer giderse kulüp Belhanda'dan hem bonservis kazanacak hem de maaş yükünden kurtulacak. Kontratının son senesindeki Faslı yıldıza Katar'dan 3 milyon euro'luk bir teklif olduğu da iddia edildi. Belhanda giderse orta sahaya hemen takviye yapılacağı konuşuluyor.

DİĞER