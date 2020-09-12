12 Eylül 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Belhanda’ya talip var! İşte o teklif

Belhanda’ya talip var! İşte o teklif
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 Giriş Tarihi: 12.09.2020

Menajeri William D’Avila ile ’nın transfer edilmesi için görüşüldü.

Takımın en çok tartışılan ismi Younes için menajeri William D'Avila ile görüşüldü. Yönetim, D'Avila'ya oyuncusunu başka kulübe gitmeye ikna etmesi istenildi. Eğer giderse kulüp Belhanda'dan hem bonservis kazanacak hem de maaş yükünden kurtulacak. Kontratının son senesindeki Faslı yıldıza Katar'dan 3 milyon euro'luk bir teklif olduğu da iddia edildi. Belhanda giderse orta sahaya hemen takviye yapılacağı konuşuluyor.

Belhanda'nın yerine Arjantinli yıldız! Görüşmeler başladı haberin devamı

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