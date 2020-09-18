Cevad Prekazi Galatasaray - Hajduk Split eşleşmesini değerlendirdi

Galatasaray ve Hajduk Split'in efsane futbolcusu Cevad Prekazi, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki Galatasaray - Hajduk Split eşleşmesini değerlendiren Prekazi, "Hajduk Split eski günlerinde değil. Takımda çok büyük problemler var." dedi.

ABONE OL