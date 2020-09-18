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Cevad Prekazi Galatasaray - Hajduk Split eşleşmesini değerlendirdi

Galatasaray ve Hajduk Split'in efsane futbolcusu Cevad Prekazi, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki Galatasaray - Hajduk Split eşleşmesini değerlendiren Prekazi, "Hajduk Split eski günlerinde değil. Takımda çok büyük problemler var." dedi.
18.09.2020
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