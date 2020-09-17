Neftçi Bakü 1-3 Galatasaray | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla birlikte 3. turda Hırvatistan ekibi Hajduk Split'in rakibi oldu.
Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 19. ve 63. dakikalarda Mbaye Diagne, 48. dakikada ise Luyindama attı. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 46. dakikada Mbodj attı.
Aslan, bu sonuçla birlikte 3. tura yükseldi ve Hırvatistan ekibi Hajduk Split'in rakibi oldu. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele 24 Eylül Perşembe günü oynanacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Taylan Antalyalı'nın ortasında ceza sahasının sağ tarafında Linnes'in kafayla içeri doldurduğu topa kale önünde Diagne kafa vuruşununu yaparken, meşin yuvarlak yan direkten döndü.
15. dakikada Babel'in ceza sahası dışında, kaleyi cepheden gören noktada kullandığı serbest vuruşta kaleci Mammadov, güçlükle topu üstten kornere çeldi.
19. dakikada Galatasaray öne geçti. Babel'in pasında sağda topla buluşan Linnes'in ortasında, Diagne altıpas önünde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
37. dakikada Lawal'ın pasıyla topla buluşan Ibara Doniama'nın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleninin üstünden az farkla auta gitti.
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