17 Eylül 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'ın 3. turdaki rakibi Hajduk Split oldu!

G.Saray'ın 3. turdaki rakibi belli oldu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 Giriş Tarihi: 17.09.2020

Temsilcimiz Galatasaray'ın 'yü elediği takdirde bir sonraki turdaki rakibi belli oldu. Hırvat ekibi , Renona'yı 1-0 mağlup ederek sarı-kırmızılıların bir sonraki turdaki rakibi oldu. | Son dakika Galatasaray haberleri

Temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda oynayacağı maçını kazanması durumunda ile eşleşecek.

Petar Miloshevski Stadyumu'nda oynanan maçında Hırvatistan ekibi Hajduk Split Renona'yı 1-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti 4. dakikada Mijo Caktas kaydetti.

Hajduk Split bu sonuçla, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna yükselmeyi başardı.

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