17 Eylül 2020, Perşembe

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Avrupa Fatihi tarih yazdı! İlk Türk takımı...

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında Galatasaray, Neftçi Bakü ile karşılaştı. Bakü Olimpiyat Stadyumun'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 3-1 mağlup etti ve turun geçen taraf oldu. Bu sonucun ardından Cimbom galibiyet sayısını 100'e çıkardı.

Giriş Tarihi: 17.09.2020 21:49 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 21:55
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Avrupa Fatihi tarih yazdı! İlk Türk takımı...

Galatasaray, Avrupa'da 100 galibiyete ulaşan ilk Türk takımı oldu.

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Avrupa Fatihi tarih yazdı! İlk Türk takımı...

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda deplasmanda Azerbaycan'nın Neftçi takımını 3-1 mağlup eden Galatasaray, Avrupa kupalarında 286. maçına çıktı.

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Avrupa Fatihi tarih yazdı! İlk Türk takımı...

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 285 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı.

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Avrupa Fatihi tarih yazdı! İlk Türk takımı...

111 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

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Avrupa Fatihi tarih yazdı! İlk Türk takımı...

Avrupa arenasında rakip fileleri 380 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 429 gole engel olamadı.

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