Avrupa Fatihi tarih yazdı! İlk Türk takımı...

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında Galatasaray, Neftçi Bakü ile karşılaştı. Bakü Olimpiyat Stadyumun'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 3-1 mağlup etti ve turun geçen taraf oldu. Bu sonucun ardından Cimbom galibiyet sayısını 100'e çıkardı.





BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 17.09.2020 21:49 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 21:55 ABONE OL