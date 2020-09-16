16 Eylül 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Marko Pjaca için G.Saray devrede

G.Saray Hırvat oyuncu için devrede
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 Giriş Tarihi: 16.09.2020

İtalyan basını 'ın oyuncu Pjaca için devreye girdiğini iddia etti. Terim'in bu transferde ısrarcı olduğu belirtildi.

SKY Sports, 'nın kanat oyuncusu ile anlaşma aşamasına geldiği ortamda 'dan gelen teklifin tüm planları bozduğunu iddia etti. Hırvat kanat oyuncusunun, sarı-kırmızılıların teklifini değerlendirmek için birkaç gün izin istemesinin Genoa'yı rahatsız ettiği belirtildi. 'un kararı sezonu Anderlecht'te tamamlayan Pjaca'ya bıraktığı, başarılı oyuncunun zaten kadroda düşünülmediği için bir an önce operasyonun bitmesini beklediği belirtildi.
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