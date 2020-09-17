17 Eylül 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'ın Avrupa maçlarındaki sponsoru Türk Hava Yolları (THY) oldu

G.Saray'ın Avrupa maçlarındaki sponsoru belli oldu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.09.2020

, Avrupa maçlarındaki forma sponsorunun () olduğunu açıkladı.

() Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Avrupa Ligi ikinci eleme turunda temsilcisi Neftçi ile bu akşam Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak olan 'ın bu müsabaka ile bu sezon ilk defa Türk Hava Yolları (THY) logolu formasıyla boy gösterecek.

Açıklamada, Galatasaray'ın, sezon boyunca da yurt içi ve yurt dışı seyahatlerini yine Türk Hava Yolları ile gerçekleştireceği duyuruldu.

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