18 Eylül 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da 4 değişiklik

Galatasaray'da 4 değişiklik
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.09.2020

2. ön eleme turunda 'yla karşılaşan ve rakibini 3-1'lik skorla geçen , Gaziantep FK maçının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmasında Gaziantep FK maçının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Omar Elabdellaoui, , Sofiane Feghouli ve 'nun yerine Linnes, , Babel ve Diagne'ye görev verdi. Yedeklerde ise Okan Kocuk, Elabdellaoui, Falcao, , Jimmy Durmaz, Arda Turan ve Feghouli bekleyecek.

G.Saray'ın yıldızına şok tepki! haberin devamı

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