Galatasaray'da 4 değişiklik

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Neftçi Bakü'yla karşılaşan ve rakibini 3-1'lik skorla geçen Galatasaray, Gaziantep FK maçının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Neftçi Bakü karşılaşmasında Gaziantep FK maçının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Omar Elabdellaoui, Arda Turan, Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao'nun yerine Linnes, Ömer Bayram, Babel ve Diagne'ye görev verdi. Yedeklerde ise Okan Kocuk, Elabdellaoui, Falcao, Ryan Donk, Jimmy Durmaz, Arda Turan ve Feghouli bekleyecek.

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