17 Eylül 2020, Perşembe

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Galatasaray'dan orta sahaya bomba transfer! Herkes Doumbia'yı beklerken...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha takviyesi için arayışlar tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Stoke City forması giyen Oghenekaro Etebo'yu kiralık olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılıların bu bölge için Idrissa Doumbia'yı kadrosuna katacağı iddia edilmişti. Cimbom'un orta saha transferi için sürpriz bir ismi gündemine aldığı ve teknik direktör Fatih Terim'in de transfere onay verdiği iddia edildi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 17.09.2020 13:52 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 14:04
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Galatasaray'dan orta sahaya bomba transfer! Herkes Doumbia'yı beklerken...

Geçtiğimiz sezonu 56 puanla 6. sırada tamamlayan Galatasaray, yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı.

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Galatasaray'dan orta sahaya bomba transfer! Herkes Doumbia'yı beklerken...

Sarı-kırmızılılar, 2020/2021 sezonunun ilk haftasında sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ederek açılışı 3 puanla yaptı.

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Galatasaray'dan orta sahaya bomba transfer! Herkes Doumbia'yı beklerken...

Cimbom'un geçtiğimiz sezon büyük beklentilerle transfer ettiği ancak geçirdiği sakatlıklar nedeniyle yeterince faydalanamadığı Radamel Falcao, 2 gol ve 1 asistle yıldızlaşırken, sarı-kırmızılı takım oynadığı futbolla otoritelerden geçer not aldı.

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Galatasaray'dan orta sahaya bomba transfer! Herkes Doumbia'yı beklerken...

2. ve 3. haftalarda sırasıyla Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ile zorlu maçlara çıkacak olan Galatasaray'da bir yandan orta saha transferi için çalışmalar sürüyor.

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Galatasaray'dan orta sahaya bomba transfer! Herkes Doumbia'yı beklerken...

Galatasaray'ın Sporting Lizbon forması giyen Idrissa Doumbia ile anlaştığı ve 22 yaşındaki oyuncunun transferinin birkaç gün içerisinde resmiyet kazanacağı öne sürülmüştü.

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