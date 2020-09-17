Galatasaray'dan orta sahaya bomba transfer! Herkes Doumbia'yı beklerken...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha takviyesi için arayışlar tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Stoke City forması giyen Oghenekaro Etebo'yu kiralık olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılıların bu bölge için Idrissa Doumbia'yı kadrosuna katacağı iddia edilmişti. Cimbom'un orta saha transferi için sürpriz bir ismi gündemine aldığı ve teknik direktör Fatih Terim'in de transfere onay verdiği iddia edildi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 17.09.2020 13:52 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 14:04 ABONE OL